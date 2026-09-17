General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|Lohnendes General Motors-Investment?
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der General Motors-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die General Motors-Aktie bei 33,95 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die General Motors-Aktie investiert, befänden sich nun 2,946 General Motors-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 84,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 248,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148,28 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 74,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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