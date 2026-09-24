General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|Rentable General Motors-Anlage?
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingefahren
Am 24.09.2021 wurde die General Motors-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,23 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 19,146 General Motors-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 1 603,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,77 USD belief. Damit wäre die Investition um 60,39 Prozent gestiegen.
Der General Motors-Wert an der Börse wurde auf 73,16 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Denise Kappa / Shutterstock.com
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