S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen General Motors-Einstiegs gewesen.

Am 24.09.2021 wurde die General Motors-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,23 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 19,146 General Motors-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 1 603,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,77 USD belief. Damit wäre die Investition um 60,39 Prozent gestiegen.

Der General Motors-Wert an der Börse wurde auf 73,16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at