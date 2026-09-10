S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in General Motors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.09.2025 wurden General Motors-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die General Motors-Aktie bei 57,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 174,398 General Motors-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 83,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 607,60 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 46,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 75,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at