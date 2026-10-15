S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die General Motors-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.10.2023 wurden General Motors-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die General Motors-Anteile bei 29,66 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,715 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (83,05 USD), wäre das Investment nun 2 800,07 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 180,01 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von General Motors belief sich jüngst auf 73,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at