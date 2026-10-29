General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|General Motors-Investition
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 29.10.2016 wurde das General Motors-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der General Motors-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,32 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,193 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 263,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 163,35 Prozent gesteigert.
General Motors wurde am Markt mit 69,68 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com
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