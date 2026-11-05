General Motors Aktie

General Motors ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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Rentabler General Motors-Einstieg? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die General Motors-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades General Motors-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die General Motors-Anteile bei 68,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,541 General Motors-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (92,43 USD), wäre die Investition nun 1 344,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,40 Prozent erhöht.

Am Markt war General Motors jüngst 74,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Denise Kappa / Shutterstock.com

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