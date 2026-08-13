Genuine Parts Aktie
WKN: 858406 / ISIN: US3724601055
|Profitabler Genuine Parts-Einstieg?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Genuine Parts von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Genuine Parts-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 101,50 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,985 Genuine Parts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 132,03 USD wert. Damit wäre die Investition 32,03 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Genuine Parts betrug jüngst 18,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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