Genuine Parts Aktie

Genuine Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858406 / ISIN: US3724601055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Genuine Parts-Investition im Blick 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Genuine Parts von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Genuine Parts-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Genuine Parts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Genuine Parts-Papier bei 153,04 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Genuine Parts-Aktie investierten, hätten nun 65,342 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (139,49 USD), wäre die Investition nun 9 114,61 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,85 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 19,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Genuine Parts Co.

mehr Nachrichten