Genuine Parts Aktie
WKN: 858406 / ISIN: US3724601055
|Genuine Parts-Investition im Blick
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Genuine Parts von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Genuine Parts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Genuine Parts-Papier bei 153,04 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Genuine Parts-Aktie investierten, hätten nun 65,342 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (139,49 USD), wäre die Investition nun 9 114,61 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,85 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 19,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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