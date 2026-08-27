S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Genuine Parts von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Genuine Parts-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Genuine Parts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Genuine Parts-Papier bei 153,04 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Genuine Parts-Aktie investierten, hätten nun 65,342 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (139,49 USD), wäre die Investition nun 9 114,61 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,85 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 19,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at