Genuine Parts Aktie
WKN: 858406 / ISIN: US3724601055
|Performance im Blick
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Genuine Parts von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Genuine Parts-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 127,10 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Genuine Parts-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,868 Genuine Parts-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 973,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123,75 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2,64 Prozent.
Am Markt war Genuine Parts jüngst 17,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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