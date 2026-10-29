S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Genuine Parts von vor 5 Jahren angefallen

Genuine Parts-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 131,11 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Genuine Parts-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,272 Genuine Parts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Genuine Parts-Papiers auf 121,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 258,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,41 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 16,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at