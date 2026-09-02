S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Global Payments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Global Payments-Investment gewesen.

Das Global Payments-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Global Payments-Papier an diesem Tag 76,32 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131,027 Global Payments-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 800,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,00 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Global Payments belief sich zuletzt auf 24,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at