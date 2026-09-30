S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Global Payments von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Global Payments eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Global Payments-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Global Payments-Aktie bei 76,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,303 Global Payments-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,56 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Anteils am 29.09.2026 auf 83,33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,56 Prozent erhöht.

Der Global Payments-Wert an der Börse wurde auf 22,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at