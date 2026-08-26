Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
|Rentabler Global Payments-Einstieg?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Global Payments-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 161,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,184 Global Payments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 93,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 580,17 USD wert. Das entspricht einem Minus von 41,98 Prozent.
Zuletzt verbuchte Global Payments einen Börsenwert von 24,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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