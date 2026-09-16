Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
|Performance im Blick
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Global Payments von vor 3 Jahren angefallen
Am 16.09.2023 wurde die Global Payments-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 124,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,042 Global Payments-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (88,98 USD), wäre die Investition nun 715,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,44 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Global Payments eine Börsenbewertung in Höhe von 23,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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