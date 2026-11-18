So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Global Payments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Global Payments-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Global Payments-Anteile bei 126,85 USD. Bei einem Global Payments-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,883 Global Payments-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Global Payments-Papiers auf 85,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 672,61 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,74 Prozent verringert.

Der Marktwert von Global Payments betrug jüngst 23,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at