Globe Life Aktie

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WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029

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Performance im Blick 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Globe Life-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Globe Life-Papier 112,44 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,894 Globe Life-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Globe Life-Anteile wären am 18.08.2026 1 583,78 USD wert, da der Schlussstand 178,08 USD betrug. Damit wäre die Investition 58,38 Prozent mehr wert.

Alle Globe Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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