Globe Life Aktie

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WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029

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Profitable Globe Life-Investition? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Globe Life-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Globe Life-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Globe Life-Anteile an diesem Tag bei 140,46 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Globe Life-Aktie investiert, befänden sich nun 7,119 Globe Life-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Globe Life-Papiers auf 170,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 215,15 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,52 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Globe Life zuletzt 13,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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