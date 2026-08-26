Globe Life Aktie

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WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029

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Profitable Globe Life-Investition? 26.08.2026 16:03:53

S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Globe Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Globe Life-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Globe Life-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Globe Life-Papier bei 95,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 104,603 Globe Life-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 172,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 016,74 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80,17 Prozent gesteigert.

Globe Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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