Globe Life Aktie
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
|Investmentbeispiel
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Globe Life von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Globe Life-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Globe Life-Anteile bei 71,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,406 Globe Life-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 218,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,20 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Globe Life bezifferte sich zuletzt auf 11,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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