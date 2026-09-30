Globe Life Aktie

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WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029

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Lukrative Globe Life-Anlage? 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Globe Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Globe Life gewesen.

Die Globe Life-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,652 Globe Life-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 599,47 USD, da sich der Wert einer Globe Life-Aktie am 29.09.2026 auf 166,08 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 159,95 Prozent.

Globe Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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