S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Globe Life-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Globe Life gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Globe Life-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Globe Life-Papiers betrug an diesem Tag 65,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,537 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 172,30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 264,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 164,75 Prozent gleich.

Der Marktwert von Globe Life betrug jüngst 13,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at