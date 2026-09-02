Globe Life Aktie
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
|Frühes Investment
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Globe Life-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Globe Life-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Globe Life-Papiers betrug an diesem Tag 65,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,537 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 172,30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 264,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 164,75 Prozent gleich.
Der Marktwert von Globe Life betrug jüngst 13,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Globe Life Inc
Analysen zu Globe Life Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Globe Life Inc
|147,70
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.