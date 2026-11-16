Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|Lohnender Grainger-Einstieg?
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Grainger-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Grainger-Anteile an diesem Tag bei 489,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Grainger-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,411 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 398,84 USD, da sich der Wert eines Grainger-Papiers am 13.11.2026 auf 1 489,30 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 203,99 Prozent.
Der Marktwert von Grainger betrug jüngst 69,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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