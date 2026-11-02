S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Grainger-Aktie gebracht.

Das Grainger-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 979,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Grainger-Aktie investierten, hätten nun 0,102 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Grainger-Aktie auf 1 359,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,83 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,83 Prozent angezogen.

Grainger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at