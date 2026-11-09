S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 3 Jahren eingebracht

Die Grainger-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 781,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,279 Grainger-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 842,96 USD, da sich der Wert eines Grainger-Papiers am 06.11.2026 auf 1 440,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,30 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Grainger eine Marktkapitalisierung von 67,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at