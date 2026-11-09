Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|Performance unter der Lupe
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 3 Jahren eingebracht
Die Grainger-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 781,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,279 Grainger-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 842,96 USD, da sich der Wert eines Grainger-Papiers am 06.11.2026 auf 1 440,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,30 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Grainger eine Marktkapitalisierung von 67,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.
Analysen zu Grainger Inc., W.W.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grainger Inc., W.W.
|1 300,00
|0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.