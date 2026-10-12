S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grainger von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Grainger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.10.2023 wurde das Grainger-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Grainger-Papier bei 735,38 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,136 Grainger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Grainger-Aktie auf 1 289,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175,39 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 175,39 USD entspricht einer Performance von +75,39 Prozent.

Der Börsenwert von Grainger belief sich jüngst auf 60,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at