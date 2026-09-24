Halliburton Aktie

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WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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Profitable Halliburton-Anlage? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halliburton-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Halliburton eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Halliburton-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Halliburton-Anteile an diesem Tag bei 24,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Halliburton-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 409,165 Halliburton-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 506,55 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Anteils am 23.09.2026 auf 33,01 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,07 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Halliburton belief sich zuletzt auf 27,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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