Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Rentable Halliburton-Anlage?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halliburton-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Halliburton-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Halliburton-Aktie bei 26,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Halliburton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,793 Halliburton-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 188,21 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Anteils am 18.11.2026 auf 31,44 USD belief. Mit einer Performance von +18,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Halliburton eine Marktkapitalisierung von 26,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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