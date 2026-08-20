Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Halliburton-Investition im Blick
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Halliburton-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Halliburton-Anteile 46,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Halliburton-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,134 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Halliburton-Aktie auf 35,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,75 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25,25 Prozent verkleinert.
Halliburton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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