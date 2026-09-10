Halliburton Aktie

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WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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Hochrechnung 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Halliburton-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Halliburton-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Halliburton-Anteile an diesem Tag bei 19,53 USD. Bei einem Halliburton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,120 Halliburton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 190,12 USD, da sich der Wert einer Halliburton-Aktie am 09.09.2026 auf 37,13 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90,12 Prozent angezogen.

Halliburton wurde am Markt mit 30,59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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