Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Profitabler Halliburton-Einstieg?
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halliburton-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Halliburton-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Halliburton-Anteile bei 39,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 25,284 Halliburton-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 31,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 804,55 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 804,55 USD entspricht einer negativen Performance von 19,54 Prozent.
Der Börsenwert von Halliburton belief sich jüngst auf 26,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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