Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Halliburton-Performance im Blick
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halliburton-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Halliburton-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 39,60 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Halliburton-Aktie investierten, hätten nun 25,253 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Halliburton-Anteile wären am 28.10.2026 903,03 USD wert, da der Schlussstand 35,76 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 9,70 Prozent.
Insgesamt war Halliburton zuletzt 29,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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