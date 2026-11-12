Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Investmentbeispiel
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Halliburton von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Halliburton-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48,01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,083 Halliburton-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,59 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Anteils am 11.11.2026 auf 32,93 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 31,41 Prozent.
Halliburton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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