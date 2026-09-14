Hartford Financial Services Group Aktie
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
|Rentable Hartford Financial Services Group-Anlage?
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hartford Financial Services Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Hartford Financial Services Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,34 USD wert. Bei einem Hartford Financial Services Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136,351 Hartford Financial Services Group-Aktien. Die gehaltenen Hartford Financial Services Group-Aktien wären am 11.09.2026 18 592,86 USD wert, da der Schlussstand 136,36 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,93 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Hartford Financial Services Group betrug jüngst 36,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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