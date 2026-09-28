S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hartford Financial Services Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Hartford Financial Services Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hartford Financial Services Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Hartford Financial Services Group-Anteile bei 42,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,299 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 894,45 USD, da sich der Wert einer Hartford Financial Services Group-Aktie am 25.09.2026 auf 124,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 189,45 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Hartford Financial Services Group bezifferte sich zuletzt auf 33,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at