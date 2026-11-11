S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hasbro-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hasbro-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 11.11.2025 wurde das Hasbro-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,43 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Hasbro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127,502 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (121,82 USD), wäre das Investment nun 15 532,32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,32 Prozent angezogen.

Am Markt war Hasbro jüngst 16,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at