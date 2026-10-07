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WKN: 859888 / ISIN: US4180561072

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Hasbro-Investment im Blick 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Hasbro-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hasbro-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Hasbro-Aktie an diesem Tag 79,30 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,261 Hasbro-Papiere. Die gehaltenen Hasbro-Aktien wären am 06.10.2026 114,79 USD wert, da der Schlussstand 91,03 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,79 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Hasbro belief sich jüngst auf 12,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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