So viel hätten Anleger mit einem frühen Hasbro-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Hasbro-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hasbro-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,215 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (118,35 USD), wäre das Investment nun 262,13 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 162,13 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Hasbro eine Marktkapitalisierung von 16,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at