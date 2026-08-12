Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
|Performance unter der Lupe
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hasbro-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Hasbro-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hasbro-Anteile bei 82,42 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Hasbro-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,133 Hasbro-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 97,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 177,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,74 Prozent erhöht.
Insgesamt war Hasbro zuletzt 13,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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