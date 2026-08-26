Hasbro Aktie

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WKN: 859888 / ISIN: US4180561072

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Profitabler Hasbro-Einstieg? 26.08.2026 16:03:53

S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hasbro von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hasbro eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Hasbro-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hasbro-Anteile bei 69,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,435 Hasbro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,83 USD, da sich der Wert eines Hasbro-Papiers am 25.08.2026 auf 96,74 USD belief. Mit einer Performance von +38,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Hasbro einen Börsenwert von 13,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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