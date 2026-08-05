Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
|Rentables Hasbro-Investment?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hasbro von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hasbro-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Hasbro-Anteile an diesem Tag bei 99,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,009 Hasbro-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,37 USD, da sich der Wert eines Hasbro-Anteils am 04.08.2026 auf 91,51 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 92,37 USD entspricht einer negativen Performance von 7,63 Prozent.
Hasbro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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