HCA Holdings Aktie

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WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018

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HCA-Investition im Blick 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HCA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HCA gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit HCA-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die HCA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,328 Anteilen. Die gehaltenen HCA-Aktien wären am 16.09.2026 571,70 USD wert, da der Schlussstand 430,43 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 471,70 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für HCA eine Börsenbewertung in Höhe von 91,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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