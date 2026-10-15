HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|Performance im Blick
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HCA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
HCA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HCA-Aktie bei 80,32 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die HCA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,450 HCA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (470,44 USD), wäre das Investment nun 5 857,07 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 485,71 Prozent vermehrt.
HCA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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