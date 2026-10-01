HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|HCA-Investition
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HCA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das HCA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des HCA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 245,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die HCA-Aktie investierten, hätten nun 40,654 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 17 348,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 426,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,49 Prozent vermehrt.
Der HCA-Wert an der Börse wurde auf 93,26 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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