HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|Rentable HCA-Anlage?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HCA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die HCA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren HCA-Anteile an diesem Tag 256,70 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,956 HCA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 16 432,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 421,83 USD belief. Das entspricht einem Plus von 64,33 Prozent.
Insgesamt war HCA zuletzt 86,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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