S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HCA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in HCA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2021 wurde die HCA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die HCA-Aktie an diesem Tag 248,27 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die HCA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,028 HCA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 510,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 057,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105,70 Prozent angewachsen.

HCA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 96,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at