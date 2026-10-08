HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|Langfristige Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HCA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 08.10.2021 wurden HCA-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die HCA-Aktie bei 240,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in HCA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,416 HCA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 182,67 USD, da sich der Wert eines HCA-Papiers am 07.10.2026 auf 439,17 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 82,67 Prozent vermehrt.
Alle HCA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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