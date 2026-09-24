HCA Holdings Aktie

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WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018

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Langfristige Anlage 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen HCA-Einstiegs gewesen.

Die HCA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 416,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,400 HCA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 047,67 USD, da sich der Wert eines HCA-Anteils am 23.09.2026 auf 436,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,77 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von HCA belief sich zuletzt auf 94,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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