HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|HCA-Investition im Blick
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22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HCA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden HCA-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 441,19 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 22,666 HCA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 10 412,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 459,40 USD belief. Mit einer Performance von +4,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
HCA war somit zuletzt am Markt 100,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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