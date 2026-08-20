HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|Lukrative HCA-Investition?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel hätte eine Investition in HCA von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 20.08.2016 wurde die HCA-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HCA-Aktie bei 74,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das HCA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 134,210 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HCA-Papiers auf 407,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54 630,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +446,30 Prozent.
Insgesamt war HCA zuletzt 89,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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