HCA Holdings Aktie

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WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018

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Lukrative HCA-Investition? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel hätte eine Investition in HCA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in HCA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 20.08.2016 wurde die HCA-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HCA-Aktie bei 74,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das HCA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 134,210 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HCA-Papiers auf 407,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54 630,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +446,30 Prozent.

Insgesamt war HCA zuletzt 89,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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