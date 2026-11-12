S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HCA von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in HCA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die HCA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der HCA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 69,58 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die HCA-Aktie investiert hat, hat nun 143,719 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 506,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72 727,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 627,28 Prozent.

HCA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 105,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at